哈萨克斯坦计划至2028年吸引390亿旅游投资

哈通社/阿拉木图/12月18日--哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）的发展战略通过电子政府服务平台提交公众讨论。

近五年以来，旅游业迅速发展，成为世界上发展最快的产业之一。 当前，旅游业领先于石油、食品和汽车行业，成为了一些国家主要的经济来源。

哈萨克斯坦也通过了2023年为止的旅游业概念和2019年至2025年国家旅游业战略。战略的主旨是发展国内外旅游业、发展区域文化和旅游综合体、增强竞争力、发展旅游业投资项目、旅游目的地推广，以及打造旅游品牌等。为实现旅游行业的系统和快速发展，国家创建了哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）。

据哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）拟定的发展战略，哈萨克斯坦旅游业在历史文化、民间神奇故事、环境、民族、儿童和青少年方向具有优势。

旨在为旅游业发展提供经济支持，哈萨克旅游国有公司计划将于2028年前吸引390亿坚戈的旅游投资，并将旅游床位增加至1800位。

发展战略的公众讨论将持续至12月31日。

【编译：阿依波塔】