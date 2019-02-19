2028年四名宇航员将重返月球

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 据新华社消息，美国国家航空航天局（NASA）近日发布正式公告，号召私营企业参与载人登月技术研发。此外，NASA还公布了2028年在私营企业协助下实现重返月球计划的宏伟路线图。

根据NASA发布的"广泛机构公告（BAA）"，要求私营企业在2019年3月25日之前提出登月系统登陆舱、太空加油系统和转运飞船的设计概念，期限只有一个多月。5月，NASA将从参与企业中选出数家进入6个月的初步研究和开发阶段，每家公司可获得高达900万美元的资助。根据该阶段取得的进展，NASA将至少选择两家公司进入任务示范阶段，开始实体建造试验，被选中的公司将获得高达数亿美元的资助。根据公司规模，这些公司将被要求承担至少10%-20%的开发成本。

NASA表示，这一项目的灵感来自商业轨道交通服务项目（COTS）。数年来，该项目同时支持了SpaceX公司的"龙"飞船和轨道科学公司（ATK）的"天鹅座"飞船的开发，两种飞船都被用于为国际空间站运送补给物资。NASA则为每次服务支付费用。

日前，NASA局长吉姆·布里登斯廷在媒体圆桌会议上宣布，NASA计划于2024年进行第一次演示任务，包括登陆舱从月球轨道空间站（GateWay）出发在月面着陆；2026年，将进行第二次演示任务，着陆器由登陆舱和上升舱组成，转运飞船先将着陆器运到距离月面100公里的环月轨道上，着陆器着陆开展探测任务，任务结束后再由上升舱提供动力返回GateWay。2028年，4名宇航员将按照上述技术方案"重返月球"，并在月球上停留7天。

布里登斯廷表示，此次登月我们不会只留下旗帜和脚印，然后回家，50年不再去，而是会留在那里。我们将建设可持续的、可重复使用的月球系统。该系统包括支持人类居住、工作、以及燃料生产设施。我们将消除风险、改进技术，并尽可能多地将这些技术搬上火星。