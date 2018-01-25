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    哈萨克斯坦计划2030年前减少15%温室气体排放

    13:26, 25 一月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿拉木图/1月25日 -- 国际分析人士气候问题中亚地区会议25日在阿拉木图举行。

    世界银行常驻哈萨克斯坦代表阿托·布劳恩会上宣布，世行不再对石油和天然气生产领域投资。

    "世界正在迅速变化，我们需要适应这些变化。世行在巴黎宣布不再对工业生产领域投资。2019年，世行开始向气候项目投资。2020年前，我们贷款组合的28%将用在气候项目。"他说。

    能源部气候变化司司长沃勒加斯·阿哈别科夫表示，哈萨克斯坦承诺1990年至2030年间减少15%温室气体排放。为此，哈萨克斯坦正在积极推动工业生产最新技术和替代能源领域的发展。

    气候专家表示，中亚地区气候或将发生重大变化。

    中亚国家地区生态环境中心主任伊斯坎达尔·阿卜杜拉耶夫指出，在水资源上可见气候变化的后果。

    "全球范围内气温上升4度的情况下，将出现水资源短缺情况。目前，该地区1/3冰川已融化。气温上升2度的情况下，近50%冰川将会融化掉。而气温上升4度时，我们将失去78%的冰川。"他说。

    此外，专家们还就咸海和巴勒喀什湖生态状态，以及合理使用土地资源问题进行了讨论。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 中亚 黄金储备
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