2030年阿拉木图人口将达到500万

哈通社/阿拉木图/10月4日 – 阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫4日在哈萨克斯坦金融论坛期间就城市发展规划进行介绍。

他表示，阿拉木图是哈萨克斯坦最重要的金融中心。阿拉木图为国家贡献五分之一的GDP和四分之一的税收，以及60%的银行贷款和40%的商业活动。此外，哈萨克斯坦主要纳税企业的三分之一、30多家跨国公司、86%的各大银行总部和国际组织的43％坐落于阿拉木图。经济水平达356亿美元的阿拉木图是中亚最发达的大都市。

市长还指出，目前阿拉木图人口约300万，预计2030年将达到500万。同世界上其他大城市一样，阿拉木图也会面临保护解决环境问题、确保高生活水平、提高社会安全、优化工程和交通基础设施等问题。而要解决这些问题，借助阿斯塔纳国际金融中心这样的平台是至关重要的。

在谈到对中小企业的支持政策方面时，市长表示，“Qolday”商务中心将提供“单一窗口”和免费咨询服务。阿拉木图金融（Almaty Finance）和阿拉木图小额信贷组织还为中小企业提供利率从2％到7％不等的优惠贷款。目前为止，该地区共落实了价值15亿美元的一系列项目。

他还指出，舒适的商业环境和国家政策对积极发展旅游等出口导向型领域非常有利，同时数字化时代的到来也会让经济发生很大的变化。

【编译：阿依波塔】