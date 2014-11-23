住在海底不是梦！日本建设公司计划2030年建成移动海底城

哈通社阿斯塔纳电，据彭博社消息，日本清水建设公司近日发表了一项"海洋螺旋"海底城市的建筑构想，计划在海底建造一座直达水面的未来都市。预计到2030年，你就可以说：我不要住陆地上，我要住海底！就是这么任性！

据《朝日新闻》报道，这座可供5000人居住的海底城市由海水温差发电，通过海底微生物将二氧化碳转换成沼气燃料。根据清水建设公布的海底城市效果图显示，建筑将分为三个部分：球体城市、螺旋形通道以及海底沼气制造厂。

报道称，海底城市"海洋螺旋（OCEAN SPIRAL）"将在海面附近到水深500米的位置建造一座球形城市，当遇到恶劣天气的时候，这个球体将会潜入水中一条15公里长的螺旋形的通道中去，这个螺旋形的通道连接着位于海底3000米至4000米处的沼气制造厂。

而这一球形城市的球心也是这座城市的商业建筑、住宅区以及酒店的所在之处。螺旋通道的中间配置发电站和深海探查艇的补给基地。

这座海底城市除了可以让你"尽情任性"之外，还有一个不易受地震等灾害影响的优势。据报道，清水建设预计，因全球变暖海平面上升导致下沉的孤岛会在这方面有所需求。届时将以树脂代替混凝土，并用巨大的3D打印机进行建设。 报道称，预计整个工程将耗资3万亿日元（约合人民币1568亿元），工期为5年。而目前清水建设正在进行技术开发，计划在2030年实现这一项目。

据英国《卫报》报道，这个"酷炫狂拽"的项目是由包括东京大学、日本独立行政法人海洋研究开发机构以及日本政府部门和能源公司的专家们与清水建设共同构想的蓝图。