到2030年全球人口数量最大的城市

哈通社/阿斯塔纳/7月8日 -- 据《世界经济论坛 》网站文章，目前全球人口总量正在以非常快的速度增长。预计到2050年全球的人口总量将会达到100亿左右。

其实好几年前，我们就经常听到各种研究机构称，全球的人口总量将会达到100亿，但是到底是哪个地方的人口在不断增加呢？

目前，日本东京基本上是全球人口最多的城市，该城市目前大约有3800万人。

现在纽约市的人口在全球也能排在前10，纽约市目前的人口总量为850万人。但是未来30年，这种情况可能就会发生很大的变化。

尽管目前美国和欧洲地区的人口增长速度缓慢，但是中东地区、亚洲以及非洲地区的人口总量却在飞速增长。

以下是到2030年全球最大的10座城市（基于联合国全球城市化前瞻报告数据）：

10、墨西哥的墨西哥城将拥有人口2390万人；

9、尼日利亚的拉各斯将拥有2420万人；

8、埃及的开罗将拥有2450万人；

7、巴基斯坦的卡拉奇将拥有2480万人；

6、孟加拉国的达卡将拥有2740万人；

5、中国的北京将拥有2770万人；

4、印度的孟买将拥有2780万人；

3、中国的上海将拥有3080万人；

2、印度的新德里将拥有3610万人；

1、日本的东京将拥有3720万人。

全球城市机构（Global Cities Institute）预计到2075年刚果共和国的Kinshasa将成为全球人口最多的城市，到2100年该市的人口将超过8800万人，超过未来尼日利亚拉各斯的人口总量。



【编辑：木合塔尔·木拉提】