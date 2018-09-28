分析人士预测2030年哈萨克斯坦人口增长趋势

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 -- 就业保障问题国家研究员扎克斯勒克·库列克耶夫28日在马吉利斯（议会下院）议会听证会上公布未来12年哈萨克斯坦人口预测数据。

"众所周知，预测数据都基于某种情况。我们关于2031年前的预测数据同样考虑到了相关情况。首先， 我国过去15年中人口增长率处于良好状态。总体来说，年均人口增长率为1.2%。这主要取决于人口自然增长率，较2001年相比，人口总数增长近3倍。其次，哈萨克斯坦各地区的人口增长率都有所不同。例如，阿斯塔纳市人口增长率为最高。曼格斯套地区也有良好的增长趋势。这些地区人口总数15年里增长了2倍之多。"库列克耶夫说。

会中，研究员强调指出哈萨克斯坦南部地区的人口增长趋势。

库列克耶夫表示，考虑到相关因素，哈萨克斯坦人口总数到2030年预计将达2056万人。然而，这一情况下北哈州及库斯塔奈州人口的下降趋势仍将继续。与此同时，直到2030年，阿斯塔纳市和奇姆肯特市人口将迅速增长。曼格斯套州和阿特劳州人口增长也将处于非常高的水平。包括位于哈-俄边境地区的居民点在内的部分地区人口增长率并不令人满意。正如上述所说，北哈州人口并不会出现增长。

【编译：冰山】