美航天局计划2033年登陆火星

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 -- 据新华社报道，美国航天局局长吉姆·布里登斯廷2日确认，美国计划在2033年将宇航员送上火星，并在火星上生存2年。

当天在美国众议院科学、太空和技术委员会举行的美国航天局2020财年预算请求听证会上，布里登斯廷说，美国将宇航员登陆月球的计划提前到2024年，目的就是实现2033年登陆火星。

布里登斯廷还解释说，宇航员至少要在火星上生存两年，原因是地球和火星每26个月处在太阳的同一侧，打开往返火星的发射窗口。

上周，美国副总统彭斯提出5年内使美国宇航员重返月球，这一时间比美国航天局原计划提前了4年。

一些议员在听证会上对美国航天局能否按计划完成登月和火星探测任务表示质疑。众议员肯德拉·霍恩在开场发言中说，国会对深空探索项目的分析认为，按现有途径，在本世纪30年代实施载人登陆火星是"不可能的"。

布里登斯廷表示，上述登月和登火星目标是可以实现的，他将在4月15日之前提交更新版2020财年预算申请。现有版本中，美国航天局申请的预算总额为210亿美元，其中超过半数将用于空间探索。

布里登斯廷强调了重返月球对美国太空探索计划的重要性，指出月球是学会在另外一个世界生存的最好试验场，可以验证相关能力和技术。

他还说，月球上预计有数亿吨的水冰，能够解决饮水问题，并用于制造液氧和液氢，未来可开发为火箭燃料供深空旅行使用。

2017年，美国总统特朗普签署一项法案，首次要求美国航天局研究2033年送人去火星的可行性。不过，美国航天局去年9月公布的月球和火星任务时间表仍使用"本世纪30年代"登陆火星的模糊表述。