美国太空专家：2039年或派人登上火星

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据新华网6日消息，美国太空专家最近达成的共识认为，美国航天局可能在2033年把宇航员送入火星轨道，2039年派人登上火星。

美国行星学会上周召开了一次名为"火星轨道载人飞行"的闭门研讨会，来自美国航天局、航天工业界及科学界的70名代表就登陆火星的可行性和成本进行了分析，并就人类登陆火星前必须首先完成轨道飞行等问题达成共识。研讨会的完整报告将于今年晚些时候公布。 据美国行星学会发表的一份声明，一项独立的成本估算显示，如果国际空间站按计划在2024年退役，那么美国航天局目前的预算水平能负担上述火星探索计划。 曾担任美国火星计划主管的斯坦福大学教授斯科特•哈伯德在声明中说："我们相信，我们现在有了一个长远、成本可控、可行的人类探索火星计划的样本。" 这一时间表并非参与研讨会的专家制订，而是由美国航天局喷气推进实验室一份内部报告首先提出。据美国媒体报道，绕火星轨道飞行任务可能持续30个月，包括9个月去火星、一年在轨及9个月的返回时间。 此外，有美国媒体报道，美国航天局正在"悄悄"重新评估在执行火星任务前"重返月球"的可行性。但美国航天局官员予以否认，表示只是考虑利用月球附近的空间作为探索火星的支撑，包括如何在月地空间中生活、工作和学习，但派人登陆月球不是美国火星计划的一部分。