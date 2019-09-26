到2040年石油产量将达到每天1.12亿桶

哈通社/努尔-苏丹/9月26日 – 石油输出国组织(欧佩克)秘书长穆罕默德·巴尔金都在26日举行的第十二届哈萨克能源协会欧亚论坛上表示，到2040年，国际石油产量将达到每日1.12亿桶。

«过去几个月，由于国际贸易冲突和地缘政治发展的缘由，全球石油市场持续保持不确定性。世界石油出口大国沙特阿拉伯的能源供应商遭受袭击事件加剧了这种不确定性。袭击导致沙特原油供应每日减少5-7百万桶，石油价格上涨7%。这是过去30年来最大的波动。此外，短短几分钟内损失每日5-7百万桶的石油也是历史上最大的损失。同时，沙特政府和国家石油公司会迅速恢复正常生产以防止波动进一步扩大。»欧佩克秘书长说道。

他认为，世界上任何对于安全运输石油和天然气的障碍都会导致工业和经济的重大崩溃。 因此，欧佩克和哈萨克斯坦都希望市场稳定。

同时他还指出，今年11月5日，将宣布涵盖石油和天然气行业预测的全球评估。

«这些数字均基于可靠的分析和研究。我们的研究表明，石油和天然气及工业占主导地位。任何一种能源都会有市场。到2040年，石油和天然在能源中的占比仍然会保持最大。我们还预计，到2040年，石油和天然气的需求量将达到每日1.12亿桶，其中大部分会运往人口、经济增长较快的国家。»穆罕默德·巴尔金都说 。

【编译：阿依波塔】