突厥议会峰会：哈萨克斯坦首任总统提出制定《突厥未来-2040》方案建议

哈通社/努尔-苏丹/10月15日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫15日在巴库举行的第七届突厥语国家合作委员会（突厥议会）首脑峰会上提出了关于制定《突厥未来-2040》方案的建议。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说：“突厥议会成立以来，我们取得了一系列有效成果。第一，从全球化和个体化的观点来看，我们证明了我们组织的重要性和必要性。第二，乌兹别克斯坦和匈牙利加入组织，并翻开了历史的新篇章。第三，我们的国家建立了可靠的体制架构。第四，组织在区域和国际上的地位不断提升。第五，我们通过了突厥世界一体化概念。”

为推动突厥一体化进程和突厥议会的进一步发展，哈萨克斯坦首任总统在讲话中提出了建议。

“首先，我提议制定《突厥未来-2040》方案。该文件应包含突厥语国家长期目标和实现这些目标的方法。根据结果，我们将为进一步加强外交政策、经贸、运输、旅游、投资、能源、绿色经济、中小企业等优先方向的合作发展带来新的动力。”纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统还表示，应将文化和教育、青年政策和医疗卫生、数字化和人工智能领域相互合作列入该方案。

此外，纳扎尔巴耶夫讲话中还注重关注了“突厥世界摇篮”突厥斯坦市的发展问题。

“其次，我提议重新审议突厥议会名称问题。我认为，突厥语国家合作委员会可提升至组织水平。这样，我们可以将突厥议会改称为‘突厥国家组织’。”他说。

据悉，第七届突厥语国家合作委员会首脑峰会15日在阿塞拜疆首都巴库举行。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫，以及不久前正式加入该组织的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席了会议。

值得一提的是，突厥语国家合作委员会（突厥议会）在哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫的倡议下与2009年在阿塞拜疆纳希切万成立，秘书处位于土耳其伊斯坦布尔。今年，突厥议会迎来《纳希切万协议》签署十周年。

【编译：小穆】