联合国人口基金：全球人口到2050年将增长超过20亿

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 -- 联合国人口基金18日发布的2018年《世界人口状况》报告指出，从现在起到2050年，全球人口将增长22亿，其中13亿的增长有可能来自于撒哈拉以南非洲。

人口基金日内瓦办公室主任莫妮卡·费罗（Monica Ferro）在今天日内瓦举行的记者会上表示，全球人口增长的一大趋势是家庭规模越来越小，这反映出更多人正在就生育孩子的数量做出选择。19世纪末开始，欧洲生育率不断下降，但任何国家都不能声称所有公民在任何时候都享有生殖权利。

根据这份《世界人口状况》报告，有43个国家的妇女育有四个或四个以上的子女，其中38个在非洲。除五个东非国家以外，所有其他国家的参与此次调查的妇女中有不到一半的人表示不想再生育更多子女。如果人口基金的预测正确的话，非洲人口占全球的比重将从2017年的17%上升至2050年的26%。

报告指出，在非洲，城市的生育率"远低于"农村地区。比如在埃塞俄比亚，城市妇女的生育率约为2.1，在该国其他地区，这一数字约为5。

数据显示，阿富汗、伊拉克、巴勒斯坦、东帝汶和也门的生育率高于2.5的总体平均生育率，这凸显了冲突和不安全的局势与更大的家庭规模之间的关系。



报告指出，优先考虑为所有人提供高质量的孕产妇保健服务至关重要，该报告强调了获得现代避孕药具、更好的性教育以及改变男性对女性的刻板印象的必要性。

莫妮卡·费罗表示，那些想要生育更多孩子的夫妇也应该得到帮助。他们所面临的经济上的障碍可以通过提供可负担的儿童保育等措施来解除。法国和挪威在最近几十年采取了这些措施后，其出生率有所上升。

她说："每年有30万妇女在怀孕或分娩期间死亡，因为她们无法选择孕产妇保健服务；每天都有成千上万的女孩成为童婚和早婚的受害者，甚至被切割女性生殖器。她们别无选择。"