联合国：世界城市人口2050年将增25亿

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,联合国一份报告称，全球70亿人口中有一半目前生活在城市地区，到2045年城市人口将超过60亿。联合国周四（10日）公布的《世界城市化前景报告》说，随着城市化的迅速发展，全球超过1000万人口的超级城市已从1990年的10个变成现在的28个。

其中16个超级城市在亚洲，4个在拉丁美洲，非洲和欧洲各有3个，北美洲有2个。 东京是世界上人口最多的城市，有3800万居民，印度德里位居第二，有2500万居民，中国上海紧随其后，有2300万人口。 此外，墨西哥城、孟买和圣保罗均有大约2100万人口。 联合国经济和社会事务部人口司司长威尔莫斯说："在未来35年里，世界人口将继续从农村地区移向城市地区，世界人口增长率总的来说是积极的。" 城市化与总体人口增长将在未来30年里使城市人口增加25亿，其中增长最快的是亚洲和非洲的发展中国家。 印度、中国和尼日利亚将占未来30年预计人口增长的37%。 到2050年，印度将增加4亿4百万城市居民，中国将增加2亿9千2百万城市居民，尼日利亚将增加2亿1千2百万城市居民。 联合国的报告还说，这些国家面临的关键挑战将是为不断增加的城市人口提供诸如教育、医疗保健、住房、基础设施、交通、能源和就业等基本的服务。 威尔莫斯说："管理城市地区已经成为21世纪最重要的发展挑战。"