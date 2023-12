2050年前世界人口70%可能生活在城市

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- 据联合国新闻处消息,第九届世界城市论坛7日在马来西亚首都吉隆坡举行。

消息称,第九届世界城市论坛的主题是:所有人的城市,2030年的城市:落实新的城市议程(Cities for All, Cities 2030: Implementing the New Urban Agenda),此次论坛着重探讨第三届联合国住房和城市可持续发展大会通过的《新城市议程》与联合国可持续发展目标11之间的互补性问题。

联合国人居署新任执行主任迈穆娜•穆赫德 •谢里夫表示,世界城市论坛以其真正的开放性和包容性,在联合国会议中有其独特之处。她表示,论坛是一个平台,各界人士可以利用这一机会分享他们在世界各地城市空间中寻找住所和工作以及生活的经验,并有机会让一些世界上最边缘化的人群讲述他们如何被剥夺一些城市所具有的优势方面的经历。

据统计,当今大约有40亿人生活在城市地区。到2050年,这一人数将增加到60亿人。

人居署强调,城市是就业、技术和经济发展的枢纽。超过80%的全球国内生产总值都产生于城市地区。城市也是大多数温室气体排放的来源和能源消费的场所。城市还是大多数世界难民的居留地,也是自然灾害的重灾区和社会动荡与冲突的热点。很明显,可持续发展的努力能否取得胜利将会在城市中初见分晓。

世界城市论坛是世界有关可持续城市发展问题的主要大会,每两年在世界不同地区举行一次。上一届世界城市论坛在哥伦比亚的麦德林举行,主题是"发展中的城市平等"。

联合国人类住区规化署是联合国系统内协调人居工作的领导机构,成立于1978年,其宗旨是促进社会方面和环境方面可持续性人居发展,达到所有人都有合适居所的目标。

