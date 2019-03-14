环境署：2050年可能将有数百万人因环境污染而过早死亡

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 联合国环境署今天在联合国环境大会召开期间发布了第六期《全球环境展望》。这份报告指出，地球环境污染形势危急，对人类健康的危险日渐加剧，假如不立即采取紧急措施，到2050年，污染物质将影响人类的生育能力和神经发育，在亚洲、中东和非洲地区造成数百万人过早死亡。

这份由全球70多个国家的250名科学家共同编制的报告指出，按照目前的进度，全球无法在2030或是2050年实现可持续发展目标，淡水系统的污染将使抗微生物药物耐药性成为主要的致死原因，而污染物中的内分泌干扰物质则会影响人类的生育能力和儿童的神经发育。

但报告同时强调，国际社会已经具备了必要的知识、技术和资金，只要能够争取到公众、企业和政治领导人的支持，就能改变过时的生产模式，转向更加可持续的发展途径。

《全球环境展望》指出，如果各国将国内生产总值中的2%用于绿色投资，就将带来与目前预期水平相当的经济增长，同时减少对气候、水资源以及生态系统的不利影响。

据估计，要在2050年为全球的90-100亿人口提供足够的粮食，世界需要将现有的食品生产量提高50%。展望报告建议各国减少肉类摄取和食物浪费，以降低食品行业的增产压力。报告指出，目前，全球有33%的食物遭到浪费，且其中有56%发生在发达国家。

在城市化问题上，展望报告指出，通过提升治理效力、完善土地规划和增加绿色基础设施，城市化就能够在减轻环境影响的同时，改善居民的福祉。同时，对农村地区进行战略投资则能够减轻当地人口向城市迁移的压力。

展望报告呼吁立即着手应对每年排入海洋的800万吨塑料垃圾。报告指出，虽然近年来这一问题受到了日益广泛的关注，但各国在应对方法上仍未达成全球性的协议。

撰写展望报告的科学家们同时指出，随着数据收集技术的不断进步，充分利用大数据，以及在数据收集领域开展公私合作伙伴模式，将为增进对地球环境的了解，解决环境保护方面的问题注入新的动力。

展望报告同时表示，与应对某个特定问题的措施相比，覆盖能源、食品或废料处理等完整领域的系统性政策更为有效，因为生态环境本来就是一个彼此相连的整体。举例而言，清洁的空气与稳定的气候密不可分，减轻气候变化影响，实现《巴黎协定》目标的行动大约需要花费22万亿美元，但这些行动同时将为人类的健康带来价值54万亿美元的积极影响。

联合国环境署代理执行主任姆苏亚（Joyce Msuya）表示，"科学的证据清楚无疑。人类的健康和繁荣与地球环境状况有着直接的联系。这份报告所展望的是人类的未来，我们正处在关键的十字路口，究竟是继续现有的道路，让地球变得荒凉暗淡，还是转向更加可持续的发展模式，这是各国领导人必须立即做出的选择。"

联合国环境署于1997年起推出《全球环境展望》报告，以可靠的科学知识为基础，为政府、企业和个人提供关键的信息，帮助全球在2050年前向真正可持续的发展模式转型。