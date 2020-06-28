全国新冠肺炎累计确诊人数达20780人

哈通社/努尔苏丹/6月28日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月28日8时，全国新增461例新型冠状病毒肺炎确诊病例，单日增幅 2.3% 。

各地区28日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 56 (1.5%)

阿拉木图市 - 40 (1.1%)

奇姆肯特市 - 16 (1.0%)

阿克莫拉州 - 23 (5.3%)

阿克托别州 - 28 (3.7%)

阿拉木图州 - 19 (2.9%)

阿特劳州 - 22 (1.4%)

东哈州 - 47 (7.2%)

江布尔州 - 10 (1.5%)

西哈州 - 44 (3.3%)

卡拉干达州 - 48 (2.3%)

库斯塔奈州 - 8 (1.8%)

克孜勒奥尔达州 - 8 (1.3%)

曼格斯套州 - 5 (1.1%)

巴甫洛达尔州 - 44 (7.0%)

北哈州 - 19 (5.6%)

突厥斯坦州 - 24 (3.1%)

截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达20780人。

27日，全国共有190名新冠肺炎确诊患者康复出院，全国累计康复出院人数增至12738人。

另外，27日晚，努尔苏丹市新增8例新冠肺炎死亡病例，当天，努尔苏丹市共新增16例死亡病例。

具体来说，27日晚，分别于1947、 1955、、 1960 和 1955 年出生的男性和1947、1960、 1950、1960 年出生的女性患者病逝。

病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

截至目前，全国新冠肺炎死亡病例已达166例。

【编译：阿依波塔】