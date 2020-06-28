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    全国新冠肺炎累计确诊人数达20780人

    09:52, 28 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月28日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月28日8时，全国新增461例新型冠状病毒肺炎确诊病例，单日增幅 2.3% 。

    各地区28日新增病例（单日增幅）数据：

    努尔苏丹市 - 56 (1.5%)

    阿拉木图市 - 40 (1.1%)

    奇姆肯特市 - 16 (1.0%)

    阿克莫拉州 - 23 (5.3%)

    阿克托别州 - 28 (3.7%)

    阿拉木图州 - 19 (2.9%)

    阿特劳州 - 22 (1.4%)

    东哈州 - 47 (7.2%)

    江布尔州 - 10 (1.5%)

    西哈州 - 44 (3.3%)

    卡拉干达州 - 48 (2.3%)

    库斯塔奈州 - 8 (1.8%)

    克孜勒奥尔达州 - 8 (1.3%)

    曼格斯套州 - 5 (1.1%)

    巴甫洛达尔州 - 44 (7.0%)

    北哈州 - 19 (5.6%)

    突厥斯坦州 - 24 (3.1%)

    截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达20780人。

    27日，全国共有190名新冠肺炎确诊患者康复出院，全国累计康复出院人数增至12738人。

    另外，27日晚，努尔苏丹市新增8例新冠肺炎死亡病例，当天，努尔苏丹市共新增16例死亡病例。

    具体来说，27日晚，分别于1947、 1955、、 1960 和 1955 年出生的男性和1947、1960、 1950、1960 年出生的女性患者病逝。

    病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

    截至目前，全国新冠肺炎死亡病例已达166例。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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