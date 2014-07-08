利戈切耶夫：《欧亚经济联盟条约》的签署是近20年中的重要历史事件

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据总统府新闻局消息，自欧亚经济联盟条约5月29日在阿斯塔纳成功签署之后，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫陆续收到了各国各界的贺电何涵。

前苏联、俄罗斯著名政治家利戈切耶夫在自己的信中指出该条约签署的重要意义。"这是近二十年中最重要的历史事件之一。人民对其未来发展充满信心。"他在信中写到。

"Зерде-Память"社会组织主席托列巴耶夫、俄罗斯文化中心主席珀果丁、"Грамада"白俄罗斯民族文化中心主席别利亚耶夫以及"Информбиржа news"报纸总编库勒萍等西哈萨克斯坦州社会组织负责人也纷纷致信纳扎尔巴耶夫总统，表示对条约成功签署的祝贺。"《欧亚经济联盟条约》的签署已经成为解决国际合作问题的典范。条约的签署离不开民众的支持，我们相信《欧亚经济联盟条约》将成为世纪条约，造福人民。"他们在信中写到。

阿富汗战争老兵、切尔诺贝利赈灾委员会等社会群体组织在信中表示："我们支持欧亚一体化进程。相信欧亚经济联盟在逐步全球化的现代社会中，将使其成员国更具有竞争力。"