世界饮食最合理国家荷兰居首 美国未能上榜前20

哈通社伦敦电，据英国媒体报道，最新研究显示，世界饮食最合理国家排行榜上荷兰居首，非洲乍得垫底。英国仅仅位列排行榜第13名，而世界头号超级大国美国则位居第21名，未能上榜前20。

牛津饥荒救济委员会（Oxfam）的研究人员从食物是否足量、食品消费是否实惠、营养构成是否合理以及食品与疾病的关系等方面对全世界125个国家的饮食结构进行调查分析，结果发现，荷兰是世界上饮食最合理的国家，其次是法国和瑞士。 荷兰问鼎榜首的原因是：食品价格相对廉价、糖尿病患病率低。相比欧洲的其他国家，营养结构合理多样。 同时，奥地利、比利时、丹麦、瑞典、澳大利亚、爱尔兰、意大利、卢森堡、葡萄牙也上榜世界最合理饮食排行榜前12位，但这些国家并非在各个方面都取得了高分。

荷兰在肥胖症患病率方面得分较高，几乎五分之一的人口患有肥胖者，身体质量指数超过30，健康指标为18至25。 在排名靠前的国家中，澳大利亚的肥胖率最高，有27%的澳洲人患有肥胖症。 而排名垫底的非洲乍得的饮食结构几乎毫无营养可谈。不仅如此，食物的价格昂贵、食物卫生也无法保证。

三分之一的乍得儿童体重未达标准。 和乍得一样，名列榜底的还有非洲的埃塞俄比亚和安哥拉。垫底的十个国家除了也门之外，都是撒哈拉以南的非洲国家。 在食品生产、供给和数量方面垫底的十个最恶劣饮食状况国家排名中，有九个是撒哈拉以南的非洲国家。 这些国家的饮食结构中，绝大部分是营养较差的谷物、植物根茎等。研究还发现，美国是世界上拥有最丰富食物的国家，而安哥拉是世界上食品供应最紧缺的国家。食品质量最高的国家是冰岛，最差的是马达加斯加。世界最高糖尿病患病率国家是沙特阿拉伯，肥胖症患病率最高的国家是科威特。请参见下面的列表一览： 世界最合理饮食国家排名前十位

荷兰 法国 瑞士 丹麦 瑞典 奥地利 比利时 冰岛 意大利 葡萄牙

世界最差饮食国家排名前十位 乍得 安哥拉 埃塞俄比亚 马达加斯加 也门 尼日尔 布隆迪 莫桑比克 津巴布韦 塞拉利昂

与发达国家的情况相反，孟加拉国、尼泊尔和埃塞俄比亚的肥胖症发病率极低。牛津饥荒救济委员会报告称，布隆迪的营养失衡状况最严重，布隆迪全国营养不良人数高达67%，体重未达标准的儿童人数不下35%。紧接着布隆迪的是也门、印度和马达加斯加。 印度44%的儿童体重过轻，为世界之最。相反，沙特阿拉伯有18%的人口患有糖尿病，三分之一的人口患有肥胖症。科威特的肥胖症发生率为42%，世界最高。而美国和埃及也同样有三分之一的人口患有肥胖症。