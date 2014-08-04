伊拉克极端分子占领多个城镇 20万人被迫逃离家园

哈通社阿斯塔纳8月4日电，据中新网援引英媒报道，联合国警告说，伊拉克北部一些城镇被极端分子占领后，多达20万人被迫逃离家园 。

据报道，"伊斯兰国"的武装已经夺取了靠近叙利亚的城镇辛贾尔(Sinjar)。在此之前，"伊斯兰国"从库尔德武装力量手中夺取了舒马(Zumar)和两个附近的油田。 "伊斯兰国"在6月份的进攻中，从政府军手中夺取了伊拉克北部的大片地区。 联合国在伊拉克的特使说，在辛贾尔正在发生人道主义悲剧，那里平民的安全引起联合国严重关切。 他还说报道显示，那里的人道危机严重，平民急需食品、水和药品等基本物资。联合国还说，许多逃离家园的难民在城市附近的山区无处栖身。 许多在辛贾尔德难民据信来自其他地区，他们在"伊斯兰国"武装进入伊拉克北部后逃亡。 辛贾尔有人数很多的库尔德雅兹迪教派社区，这些人被"伊斯兰国"认为是异教徒。报道说，城镇中雅兹迪教派的两个圣地已经被"伊斯兰国"捣毁。 库尔德武装力量面对"伊斯兰国"的攻势，被迫从舒马撤出。目击者说，"伊斯兰国"武装还控制了舒马附近的两个小油田。他们已经控制了伊拉克北部的其他几个油田设施，使他们的军事行动有了更多的资金来源。