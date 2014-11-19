外媒：普京在20国集团峰会遭孤立 在乌克兰问题上将我行我素

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据路透社报道，在西方看来，俄罗斯总统普京本周末提前离开20国集团峰会可能是夹着尾巴逃走，此前他因乌克兰问题受到痛斥。

但在俄罗斯，故事情节却不是这样的，媒体盛赞普京勇敢地走入"狮子的老巢"、面对指责维护国家利益，而且还接受了其路途遥远需要休息的理由。 俄罗斯国家电视台称，普京让20国集团变得更好，超乎西方媒体的预料，而美国总统奥巴马在一周内举行的两次峰会中则形单影只。 记者Dmitry Kiselyov指出，美国的"单极"世界观显然完蛋了，并质问奥巴马的目标是不是摧毁俄罗斯。 "普京表现地异常冷静：他没有像所有歇斯底里的评论员预测的那样，反倒是表扬了20国集团峰会的组织者，并称论坛‘具有建设性'，"支持普京的《消息报》（Izvestia）写道。 "普京镇定的原因是认识到美国正在将西方文明之船驶向名为中国的暗礁，而且无法改变航线。" 政治评论员、俄罗斯前总统叶利钦的政治顾问Georgy Satarov表示，普京提前离开20国集团峰会是有意冷落西方。 "我认为在这个方面，普京打算在乌克兰问题上我行我素，而不是按20国集团领导人的预期行事。" 普京一直试图让世界猜测他在乌克兰危机中的一举一动，但他的终极目的之一似乎是防止乌克兰进一步脱离俄罗斯的势力范围、更加亲近主流欧洲。 普京的公开评论暗示，他将寻求维持乌克兰东部地区由分离主义者控制的现状。这意味着冲突并未解决、或处于"冰冻"状态，乌克兰政府无法管理东部地区，妨碍乌克兰领导人向主流欧洲靠近。 在周日公布的采访中，普京称乌克兰是一个国家，支持联邦化，而非使讲俄语的乌克兰东部地区加入俄罗斯。 "乌克兰是独立、自由的主权国家。我要说一些话，这个国家的一些人可能不愿意听。让我们努力在这些地区达成单一的政治局面。" 下一步可能是就乌克兰东部地区停火协议进行再次谈判。普京表示协议的执行存在问题，呼吁进行对话，而叛军则进一步称协议必须修改。