约20个地下组织策划袭击欧洲四国

哈通社阿斯塔纳1月17日电，据新京报报道，美国媒体报道称，一位西方国家的情报人员透露，大约有20个地下组织、约120名至180名恐怖分子计划在法国、德国、比利时和荷兰发动袭击。

这位情报人员称，欧盟和中东的情报机构已经确认，比利时和荷兰当前面临的恐怖威胁最是"迫在眉睫"。 一名欧盟反恐机构的官员透露，最近几周来，欧洲安全机构已经接到不少情报，极端组织"伊斯兰国"可能已经开始指导它来自欧洲的支持者们回国，在自己的国家发动袭击。 就在这一警告发出之际，欧盟各国已经开始大规模的反恐行动。尽管官方称欧洲各国的这些行动不存在相互关联，但短时间内如此密集的行动从一定程度上反映出欧洲各国在反恐问题上的紧绷神经。

【比利时】 挫败恐怖分子袭警图谋 比利时警方16日说，前一天在东部列日省韦尔维耶市发起的搜捕行动已经结束，警方击毙两名嫌疑人，抓获一人。没有警方人员和平民在交火中伤亡。 比利时副首相兼外交外贸大臣迪迪埃•雷恩代尔说，当局正努力评估获得的信息。依据现有线索，这些比利时籍嫌疑人"即将"在比利时发动恐怖袭击的对象是"警察部队"。 搜捕行动中，警方在嫌疑人住处发现多支自动步枪、爆炸物和警察制服。 比利时《最新消息报》报道，这些嫌疑人当时打算在比利时境内绑架身居高位的警官或者司法部门官员，然后对其实施斩首并摄制录像，最后发布到互联网。 比利时反恐部门前主管安德烈•雅各布认为，这些嫌疑人从叙利亚返回比利时后一直受到当局监视，法国境内发生针对《沙尔利周刊》的恐怖袭击促使比利时当局决定提前实施抓捕。 此外，出于安全考虑，比利时首都布鲁塞尔和港口城市安特卫普的犹太学校已从15日起关闭。 比利时首相米歇尔宣布，准备临时动用军队加强在全国的安全保卫工作。 【法国】 逮捕12名巴黎恐袭嫌疑人 16日，法国警方在巴黎市郊发起搜捕与巴黎恐袭凶嫌阿梅迪•库利巴利有关嫌疑人的行动，逮捕12人。本月8日，库利巴利在巴黎枪杀一名女警后，又在一家犹太人杂货店射杀4人，最终在与警方对峙中遭击毙。 当日上午，巴黎火车东站因发现可疑包裹，警方疏散站内人员并关闭车站。约两个小时后警报解除，巴黎火车东站重新开放，火车运行正逐渐恢复正常。 当日晚些时候，一名持有军事武器的男子在距离巴黎不远的上塞纳省科隆布市一邮局劫持多名人质。法国BFM电视台报道，这名武装人员劫持2名人质，与封锁现场的警方对峙，一架直升机在上空盘旋。 警方称，这名男子携带自动步枪和数枚手榴弹，打电话告知警方已经劫持人质，但讲话"没有条理"。警方认为，这起事件与恐怖主义相关的可能性不大。 不到两小时后，这名男子投降被捕，人质获释。 【德国】 逮捕一极端组织头目和助手 16日，超过200名警察参与到首都柏林及周边地区的反恐搜捕行动，逮捕一个极端组织的一名头目和一名助手。警方称，这个极端组织主要由"土耳其人和来自（俄）车臣（共和国）及达吉斯坦（共和国）的俄罗斯人"组成，正计划在叙利亚发起袭击。 此外，德国总理默克尔15日宣布多项打击恐怖主义措施，包括限制宗教极端分子出境、立法惩治恐怖主义活动资助者、增加治安部门人力及财力投入等。 默克尔当天在德国联邦议院发表政府声明时说，德国将保障所有守法公民安全，同时坚决打击以宗教名义实施暴力的行为。具体措施包括打击借宗教之名实施国际恐怖主义活动行为、限制受"伊斯兰国"等极端组织煽动的德国公民出境、通过立法惩治恐怖主义活动资助者、通过家庭教育等方式杜绝年轻人受极端主义影响、保持德国与其他国家情报机构间信息交换、参与国际社会打击伊拉克和叙利亚境内极端组织"伊斯兰国"行动等。 【西班牙】 男子网上支持恐袭被逮捕 因在网上发表支持恐怖主义言论、并煽动发动恐怖袭击，西班牙一男子15日被巴塞罗那警方逮捕。 警方说，这名男子现年23岁，曾在网上向多名社会知名人士发出过恐怖威胁，其中包括记者、政府官员以及西班牙王室成员。此外，他还多次发表赞扬恐怖组织的言论。法国《沙尔利周刊》巴黎总部1月7日遭袭当天，这名男子又在网上宣称应该对西班牙两家媒体《世界报》和《国家报》发动类似袭击。 警方随即加紧调查，并于15日将这名男子逮捕。西班牙国家法院指控他犯有唆使并策划恐怖袭击、威胁他人安全等罪行。 比利时为何恐袭危险大？ 约百名赴叙参加极端组织的比利时人回国 路透社报道，比利时大约1100万人口中，大约50万人为北非裔移民及其后代。因失业率高，这些人口中对政府不满情绪者占相当比例，与法国情况类似。 比利时情报机构认为，如果以人口比例计算，前往叙利亚参与极端组织的比利时人多过其他任何一个欧洲国家。眼下，当局估计有约100个富有战斗经验的比利时人从叙利亚返回，约170人正活跃在叙利亚或伊拉克，另有40人或已死亡。 西班牙当局估计，2014年有约70名西班牙人曾前往类似叙利亚和伊拉克等冲突地区后返回西班牙。内政大臣迪亚斯最近接受采访时说，今年以来，已有10多人返回西班牙。 据德国官方统计，2012年起，已有约550名来自德国的极端分子前往叙利亚和伊拉克参与"伊斯兰国"等极端组织活动，其中约180名加入极端组织且曾在叙利亚和伊拉克作战的德国公民已经回国，对德国国内安全形势构成严重威胁。