今天是哈萨克斯坦宪法颁布20周年纪念日（图）

哈通社阿斯塔纳8月30日电 30日，哈萨克斯坦全体公民庆祝哈萨克斯坦宪法颁布20周年。宪法规定哈萨克斯坦是一个民主、世俗、法制社会的国家。

纳扎尔巴耶夫总统在今年8月28日举行的关于宪法颁布20周年学术实践会议上发表讲话，他说："8月30日是全体哈萨克斯坦人民作出一致选择的伟大转折之日。我们在20年前经过全民公决通过了现行宪法。在世界处于新旧格局交替的过渡期时，我们向全世界展示了哈萨克斯坦人民的团结与智慧。" 1995年8月30日，哈萨克斯坦全体公民对新宪法草案实行全民公决。最终，90.58％的公民参加了公决，89.14％赞成并通过新宪法，取代了1993年1月28日颁布的过渡宪法。之后，新宪法在1998年和2007年得到了补充和修改。政府将每年8月30日定为"宪法日"，全国放假3天。 哈萨克斯坦现行的宪法是我国第二部宪法，共9章98条。宪法开篇宣称："我们--由共同的历史命运凝聚在一起的哈萨克斯坦人民，在世代居住的哈萨克土地上建立自己的国家体制，忠于自由、平等与和睦的理想，以热爱和平的公民社会自居，同时以在国际社会获得一席之地为愿望，肩负起我们在下一代和未来子孙面前应尽的责任，并以我们的主权之名通过此宪法。" 宪法是保障一个国家实现法制制度的基石，是国家的根本大法。宪法通过规定国家权力的界限和组织方式，来实现对人民权利的制度化保障。全国人民、所有国家机关、社会团体和组织都有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。 哈萨克斯坦宪法是世界上最年轻的宪法之一。20年的时间在漫漫历史长河中并不算长，但此宪法通过时间的考验，充分证明了其先进性。根据众多专家学者的研究，在世界上最能体现当今全人类普世价值的宪法中，哈萨克斯坦宪法排名世界前50位。 今年8月29日开始，首都各界以多种形式庆祝宪法颁布20周年。30日，庆祝活动还在继续，首都主要广场将从阿斯塔纳时间10点至晚间23点，为市民和游客献上丰富多彩的庆祝节目。而阿斯塔纳各大图书馆组织的"宪法--未来的保障"图书展将持续一个月时间。全国其他地区也举行各类庆祝活动，欢庆宪法颁布20周年。（编译：塔布斯）