卡梅伦：英将购20架无人机打击伊斯兰国

哈通社阿斯塔纳10月5日电 据外媒报道，英国首相卡梅伦近日承诺将增强英军打击"伊斯兰国"的力度，其中包括将皇家空军无人机数量增加一倍。

报道称，卡梅伦在近日接受采访时说，英国将支出数亿英镑为特种部队提供最先进的装备。他说，应对英国面临的恐怖威胁至关重要。 报道指出，卡梅伦发表此番评论时，正值英国执政的保守党在曼彻斯特召开年会之际。 上月，卡梅伦说，两名英籍的"伊斯兰国"武装人员在叙利亚被皇家空军的无人机击毙，这是英国无人机首次针对英国公民进行攻击。

尽管英国议会尚未通过对叙利亚实施军事行动，但卡梅伦指出，这个"自卫行动"既合法、又有必要。 卡梅伦还表示，英国将使用新型的"保卫者"无人机取代现有的10架"收割者"无人机，而且数量将增加一倍。 据悉，"保卫者"无人机飞行距离更远，而且可以携带更多先进武器和设备。 卡梅伦说，这些无人机将维护英国的安全，提供情报，而且可以打击那些策划恐怖袭击者。 他还表示，英国SAS特种部队以及其他特种部队将会得到新装备和新武器，以确保他们战斗力得到加强。 卡梅伦还表示将敦促议会尽快举行投票，为英国对叙利亚境内的"伊斯兰国"实施空袭铺平道路。 报道指出，美国、沙特、约旦、科威特、法国和加拿大等盟国的战机早在去年9月已开始对叙境伊斯兰国目标展开打击行动。 英国议会此前曾524票对43票表决支持参与打击伊拉克境内目标的行动，但是否决了打击叙利亚境内目标的授权。 英国国防部上个月曾呼吁议会支持英军参与打击叙利亚境内目标的行动。 议会最大反对党工党表示，如果政府提议立法允许袭击叙利亚境内目标，可能"不会反对"。