纳扎尔巴耶夫致贺信别尔德穆哈梅多夫 祝贺土克曼斯坦获得中立国地位20周年

哈通社阿斯塔纳12月14日电 12日，纳扎尔巴耶夫总统向土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫致贺信，祝贺土库曼斯坦获得永久中立国地位20周年。

纳扎尔巴耶夫在贺信中表示，在土库曼斯坦隆重庆祝获得永久中立国地位20周年之际，我谨代表哈萨克斯坦民众，并以我个人的名义，向您致以最良好的祝愿。

纳扎尔巴耶夫说，20多年来，土库曼斯坦在国际事务中所秉持的中立原则，已成为维护地区稳定与安全的重要因素，同时也得到国际社会的积极肯定。哈萨克斯坦高度重视同兄弟的土克曼斯坦发展友好合作关系，愿同土方共同努力，厚植友谊，互惠互利，深化合作，实现共同发展和繁荣。哈土是真诚互信、热忱互助的好邻居、好伙伴。两国友好源远流长，建交以来，哈土关系取得长足发展。全面加强合作，符合两国和两国人民的长远和根本利益，有利于地区稳定与发展。祝愿哈土两国友好关系和全面合作世代相传，让两国友谊与合作结出更加丰硕的成果。 据悉，土库曼斯坦１２日在首都阿什哈巴德工商会大厅举行"中立政策：和平、安全与发展国际合作"国际会议，庆祝土库曼斯坦获得永久中立地位２０周年。 阿富汗、白俄罗斯、格鲁吉亚、克罗地亚、摩尔多瓦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦９国总统、巴基斯坦总理及其他国家和国际组织高级领导人应邀参加了这一会议。哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫参加会议并宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。 １９９５年１２月１２日，第５０届联合国大会通过决议，承认并支持土库曼斯坦获得永久中立国地位。根据中立政策的规定，土库曼斯坦应保证国内局势稳定，维护人权，同其他国家发展平等外交关系，不参加政治、经济和军事组织及联盟，拒绝拥有和使用大规模杀伤性武器等。（编译：金桥）