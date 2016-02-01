外媒：今年美国有20%几率陷入衰退

哈通社阿斯塔纳2月1日电 据英国《金融时报》报道，主要的全球经济学家现在预计，今年美国有20%的几率陷入经济衰退，美联储像之前设想那样多次加息的可能性已经减小。

英国《金融时报》在1月份美联储开会后的几天里对51名经济学家进行了调查，该项调查突显了过去一个月剧烈市场动荡以及美国和中国一连串乏善可陈的经济报告的影响。

美国经济目前被视为全球唯一增长引擎，经济学家们对世界最大经济体濒临衰退的担心近来加剧。在英国《金融时报》去年12月进行的调查中，经济学家们认为美国在今后两年里陷入衰退的几率为15%。现在他们认为未来12个月里有20%的衰退可能。

上周五，出于全球经济可能放缓的担忧，日本央行将基准利率降至负值区间。领先经济学家们表示，同样的担忧很可能使美联储不会兑现今年加息100个基点的预测。

经济学家们降低了他们对美联储政策紧缩空间的预期，他们的中值预测是2016年期间加息两到三次（每次加息25基点）。一半受访者表示，美联储最多加息两次。

去年12月，这些经济学家预计美联储加息75个基点。那次近四分之三的人预测美联储至少加息三次。

"毫无疑问，鉴于金融状况近来受到的打击，鉴于各项指标呈现疲软，风险已经上升，"德意志银行首席经济学家彼得•胡珀表示。

不久前，几乎没有一个经济学家认为美国可能陷入衰退。各方认为，强劲的劳动力市场，加上迅速扩张的服务业，很可能抵消因美元升值而陷入挣扎的美国制造业的下降。

中国经济增长放缓令人再度担心美国经济脆弱，投资者指出，信贷市场出现混乱，能源行业预计将发生一波违约潮。标准普尔和穆迪汇编的最有可能违约的公司名单越来越长。

今年以来全球股市下跌6%，其中美国股市下跌5%，同时全球高收益率信贷工具价格下降近2%。花旗集团策略师指出，标准普尔500(S&P 500)成份股公司中，31%个股较52周高点下滑30%以上，"令人震惊"。

投资者指出，资本市场运转不灵标志着，本轮信贷周期已经转向。大型投资级集团不得不为发债付出更高成本，而评级较低的能源企业已被信贷市场完全拒之门外。