比利时媒体：布鲁塞尔机场与地铁爆炸已造成约20人死亡（更新版）

哈通社阿斯塔纳3月22日电 据路透社消息，据比利时公共广播机构VRT称，一名自杀式炸弹客周二在布鲁塞尔机场引爆炸弹，造成至少11人身亡，稍后该市一辆交通高峰期的地铁列车也发生爆炸，造成10人丧生。

一名目击证人称，在机场出发大厅爆炸发生的爆炸前听到有阿拉伯语的喊声。社群网络上的照片显示，烟尘从航站大厦破碎的窗户间逸散出来，乘客在通道中奔逃，有些人手上还抓着行李包。

该市所有公共交通已被关闭。有关机构另外向布鲁塞尔加派了225名士兵，比利时危机处理中心呼吁公众"呆在原地"。

四天前，警方在布鲁塞尔逮捕了一位涉嫌参与去年11月法国巴黎恐怖袭击的人员。比利时警方已经提高警戒，谨防发生报复性事件。

英国Sky News的Alex Rossi在现场，他称听到"两声巨大的爆炸声"。

"我可以感受到建筑物摇晃，现场也扬起烟尘...我向爆炸声响传来方向走去，从那儿出来的人们看来一脸惊恐与茫然。"

40岁的机场工作人员Alphonse Youla称，他在第一次爆炸前听到有一名男子用阿拉伯语高喊。"然后机场的玻璃屋顶垮掉了......我帮着抬出了五具尸体，"他说道，手上都是血。

视频显示出发大厅遭到破坏，天花板磁砖及玻璃散落满地。部分旅客从机场大厅走出来，衣服上散落着血迹。有些人裹着毛毯坐着。

一名目击者称，机场爆炸发生在航空公司柜台。



一本地媒体记者通过推文(Tweet)发送照片显示，烟尘弥漫的Maelbeek地铁站外有一个人满身是血倒卧在主干道Rue de la Loi大街上，这条路连结着布鲁塞尔市中心及多个欧盟机构。

欧洲之星周二已取消了前往及驶离布鲁塞尔的火车。

"目前没有火车前往或驶离布鲁塞尔Midi火车站，"欧洲之星在其推特上称，"我们已告知布鲁塞尔的乘客火车推迟，不要来火车站"。

此外，荷兰安全部门称，在比利时遭到袭击后，荷兰警方已加强机场的安全巡逻及边境的安检。

**班机取消、乘客疏散**

比利时首相米歇尔(Charles Michel)在推特(Twitter)上写道："我们密切留意情势发展。关切重点在于受害者及那些还在机场的人。"



布鲁塞尔机场称，已取消了所有航班，机场也已进行了人员疏散，通往机场的火车也停止运营。乘客从航厦被带到大巴士上，转往安全的地方。

爆炸案发生后欧洲股市下跌，特别是航空公司及酒店旅馆等相关类股，拖累整体股市从数周高点回落。

法国公民Salah Abdeslam是去年11月参与在巴黎袭击体育场、咖啡馆及音乐厅事件的主要嫌疑犯，他上周五在一次枪击事件后被比利时警方逮捕。

比利时内政部长Jan Jambon周一称，在Salah Abdeslam被捕后，比利时已处于高度警备状态，以防可能遭到报复性攻击。

"我们知道这是一波未平，一波又起。"这位内政部长对公共电台称。

法国调查员Francois Molins上周六在巴黎举行的记者会上称，Abdeslam向数位调查员承认，他本来是要在巴黎恐袭的当晚与其他人一起实施自杀式爆炸，但他后来退出了。