全球最大的20座巨型城市（图）

哈通社阿斯塔纳5月13日电 城市，是人类社会发展的一个重要产物。

随着文明程度的不断提升和社会水平的进一步发展，世界上许多地方都出现了人口超过百万乃至千万的巨型城市。

今天就让我们一起来了解一下，世界上人口最多的20个城市吧。



达卡

达卡，是孟加拉国首都，达卡专区首府。达卡坐落于恒河三角洲布里甘加河北岸，是孟加拉国最大的城市，也是南亚主要城市之一，其都会区有1200多万人口。



布宜诺斯艾利斯



布宜诺斯艾利斯简称CABA或Capital Federal，华人常略称为布宜诺市或布市。是阿根廷的首都和最大城市，位于拉普拉塔河南岸、南美洲东南岸、对岸为乌拉圭；2014年，在大布宜诺斯艾利斯地区有常住人口17,180,000，是拉丁美洲第二大都会区，仅次于大圣保罗地区。



加尔各答



加尔各答是印度西孟加拉邦首府。它位于印度东部恒河三角洲地区，胡格利河的东岸。该市有人口4,638,350人，整个大都市区的人口为14,681,589人，属印度第三大大都会区和印度第四大城市。 在殖民地时期，从1772年直到1911年的140年间，加尔各答一直是英属印度的首都。



莫斯科



莫斯科是俄罗斯联邦和莫斯科州的首都，自成为首都起就一直是政治、经济、科学、文化及交通中心，城区人口逾1,100万，是欧洲人口第二多的城市，仅次于伊斯坦布尔，占据了全国总人口的1/10。面积2,510平方公里，与莫斯科州和卡卢加州接壤。



北京

北京市，简称"京"，是中华人民共和国首都、直辖市和京津冀城市群的中心，中国的政治、文化、交通、科技创新和国际交往中心，中国经济、金融的决策和管理中心。北京是世界上最大的城市之一，具有重要的国际影响力，人类发展指数位居中国省级行政区第一位。人口约1961.24万人。



大阪市

大阪市是位于日本大阪府的都市，也是大阪府府治，为政令指定都市之一，亦是大阪都市圈、京阪神大都市圈、乃至于近畿地方的中心城市。全市面积223平方公里，夜间人口约有269.5万人，是日本人口第三多的城市；日间人口则超过353万人，位居日本第二。





洛杉矶

洛杉矶，缩写为L.A.，简称洛城是一座位于美国西岸加州南部的城市，按照人口排名，洛杉矶是加州的第一大城，也是美国的第二大城，仅次于纽约市。它的面积为469.1平方英里。洛杉矶-长滩-圣安娜都会区拥有1300万人口。大洛杉矶地区所涵盖的范围更大，包括5个县，大约1800万人口。



开罗

开罗是埃及首都，古称优努或安努圣经中称作安、赫利奥波利斯、米斯尔，后改称福斯塔特，868年突伦王朝埃米尔艾哈迈德•伊本•突伦于福斯塔特北部另建新都称作加塔伊，到969年法蒂玛王朝哈里发穆伊兹派部将乔海尔征服阿拔斯王朝统治下的埃及，973年迁都于此，把新首都称作开罗为开罗名称之始。人口1730万人。



马尼拉

马尼拉是菲律宾首都，位于菲律宾的最大岛-吕宋岛马尼拉湾的东岸；今为菲国第二大城，人口有150万；乃全国经济、文化、教育和工业中心，现为人口达1000万的马尼拉大都会区之发展核心。2013年4月，马尼拉人口排名全球第6名，达2120万人。在同属此都会区的众多城市中，仅奎松市人口多于马尼拉市。



孟买

孟买，印度城市，马哈拉施特拉邦首府。 孟买市人口约为1300万，都会区在2007年9月已达2,340万人，是印度人口最多的城市，也是世界人口最多的城市之一。包括邻近郊区的孟买大都会区人口约为2500万，按城市辖区人口计算，也仅次于中国的重庆市，是全世界人口第二多的城市行政区。



卡拉奇

卡拉奇位于印度河三角洲西北部，濒临阿拉伯海；面积591平方公里，人口估计约1300万至1500万人，都会区达1800万人。2013年4月"世界城市区域研究"发布第9届调查报告，世界大都市依照人口数排名，巴基斯坦卡拉奇（Karachi）2080万人，排名第7。



圣保罗

圣保罗，位于巴西东南部圣保罗州，也是圣保罗州的首府，巴西最大的城市。 圣保罗市内人口超过1,100万，是巴西乃至南半球最大的都市。据2011年数据，包含近郊全城人口达2,039万，在都会区人口上居世界第8位、南半球第1位。

纽约是美国人口最多的城市，世界最大的城市之一，纽约都会区的核心，一座对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐具有极大影响力的国际大都会。纽约还是联合国总部的所在地，因此纽约也被认为是世界外交的中心。纽约还被称为世界文化之都。人口2150万。



纽约

纽约是美国人口最多的城市，世界最大的城市之一，纽约都会区的核心，一座对全球的经济、商业、金融、媒体、政治、教育和娱乐具有极大影响力的国际大都会。纽约还是联合国总部的所在地，因此纽约也被认为是世界外交的中心。纽约还被称为世界文化之都。



德里

德里是仅次于孟买的印度第二大城市，人口1675万，官方语言为印地语、旁遮普语和乌尔都语。该城市位于北印度，地处亚穆纳河沿岸。其政治地位为直属联邦政府的直辖区，全称为德里国家首都辖区。



墨西哥城

墨西哥城，又名为墨西哥市，是墨西哥的首都及该国的政治、经济与文化中枢，亦为世界上最大的都市之一。墨西哥城位于墨西哥中部的高原地区中央，其与周围的卫星城市原被称为墨西哥联邦特区，行政级别上与该国其他31个州同等但在行政上直属中央。人口2320万。



上海

上海，简称沪，别称申，中华人民共和国直辖市、国家中心城市之一，也是中国按行政区划主城区内人口排名的最大的城市。上海市最重要的产业为商贸流通、金融、信息、制造等。上海是中国的铁路与航空枢纽，其港口为世界最大的集装箱港。 人口2530万。



首尔

首尔，正式名称为首尔特别市，汉字旧称汉城，是大韩民国的首都与朝鲜半岛最大城市，位于韩国西北部汉江流域，韩半岛中部。公元前18年，朝鲜三国时期的百济首先定都于此地，之后成为高丽王朝的南京和朝鲜王朝的国都，现今为韩国的经济、科技和文化中心。人口2530万。



雅加达

雅加达，全称雅加达首都特区，是印度尼西亚最大的城市和首都，位于爪哇岛的西北海岸。雅加达是印度尼西亚的经济、文化和政治中心，现有人口2530万人。



广州

广州市，简称穗，现有别称五羊仙城、羊城、穗城、穗垣、仙城、花城，为中华人民共和国的超大城市、五大国家中心城市之一，广东省省会，副省级城市，也是华南地区的经济、文化、科技和教育中心，交通枢纽，中国南方最大、历史最悠久的对外通商口岸。人口2580万人。



东京

东京都是日本一个地方行政区，与道、府、县同属第一级行政区划。辖区包含东京都区部、多摩地方、伊豆群岛、小笠原群岛等地区，同时也囊括了日本最南端和最东端等几个地理极点。由于东京都区部为日本的中央政府所在地，因而使东京都被广泛认知为日本首都。人口3450万人。（编译：塔尔）