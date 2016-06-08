斯坦福校园性侵案轻判引争议，罪犯父亲称：只是20分钟行为

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据中新网报道，美国名校斯坦福大学性侵案愈演愈烈，已退学学生特纳（Brock Turner）因性侵醉酒无意识女子被判有罪，他父亲称，这起犯罪只是儿子20多岁人生的"20分钟行为"，引发众怒。

承审这起案件的法官柏斯基（Aaron Persky）也引发大众怒火，柏斯基轻判特纳6个月徒刑及缓刑，表示担忧严厉判决会对特纳造成"严重冲击"。



来自俄亥俄州的20岁学生特纳2015年1月犯下这起性侵案，面临最高14年徒刑，但现在预计只需郡监狱服6个月徒刑中的3个月徒刑。

他父亲上周在宣判庭审发表声明说，儿子不应坐牢，"他要为20多岁人生的20分钟行为坐牢，代价太严厉。"



这起案件使美国大学校园性侵案再次受到关注，根据一项调查，超过1/6女性大一曾因喝太醉或遭下药，而无法抵御攻击者。



受害女子在声明中描述，这起攻击在她心中留下伤疤，让她"不再想要自己的身体"。



她也质疑特纳发表的声明，特纳说，"我想让人们知道，一夜喝酒能毁掉一生"。



受害女子在庭上说："毁掉一生，你的一生，你忘了我的一生。"



女子告诉调查人员，她在前往兄弟会这场派对前喝了4小杯威士忌，到那喝了伏特加。她说，她能记得的下件事就是，在圣荷西一间医院醒来。警官告诉她，她可能成了性侵受害人。