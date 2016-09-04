习近平：同舟共济的伙伴关系是20国集团最宝贵的财富

哈通社阿斯塔纳9月4日电 据俄罗斯卫星网消息， 中国国家主席习近平4日在为G20杭州峰会的外方代表团团长夫妇举行的欢迎晚宴上致辞时表示，同舟共济的伙伴关系、伙伴精神是20国集团最宝贵的财富。

习近平表示，"20国集团就宛若一座桥，让大家从四面八方走到了一起。这是一座友谊之桥，通过这里我们把友谊的种子播向全球，增进互信、互爱，让彼此的距离不再遥远。这是一座合作之桥，通过这里我们共商大计，加强协调，深化合作，谋求共赢。这是一座未来之桥，通过这里我们同命运共患难，携手前行， 共同迎接更加美好的明天"。

中国国家主席说，"当前世界经济和国际经济合作的重要转折点，20国集团要勇于担当，敢为人先，构建创新、活力、联动、包容的世界经济，引领新一轮强劲增长。我们为了更紧密的伙伴关系而来，同舟共济的伙伴关系、伙伴精神是20国最宝贵的财富"。

习主席强调，"我们要秉持共赢理念，着眼促进增长和发展的长远目标，不断增进理解，扩大共识，凝聚合力。我们为了人类命运共同体的而来。当今世界正在发生前所未有的深刻变革，20国集团有责任引领世界前进步伐，有责任带动全球发展潮流，有责任为实现人类共同繁荣和进步做出更大贡献"。

二十国集团领导人第十一次峰会4日在浙江杭州开幕，共持续两天。峰会主题为"构建创新、活力、联动、包容的世界经济"。这是中国首次举办二十国集团峰会。

除了二十国集团领导人之外，西班牙总理和新加坡总理作为永久嘉宾国代表出席峰会。埃及、哈萨克斯坦、泰国、老挝、塞内加尔和乍得等国家的领导人以及联合国、世界银行、世贸组织、国际货币基金组织、经济发展与合作组织、国际劳工组织和金融稳定委员会的负责人也受邀参加。