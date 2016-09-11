哈通社阿斯塔纳9月11日电 据联合早报网消息，美国在二次世界大战结束后，一名海军士兵在纽约时报广场拥抱和亲吻一名素未谋面护士，而被摄影记者意外拍下的"胜利之吻"经典照片，其中的女主角格芮塔 佛利曼(Greta Zimmer Friedman)，已在日前辞世，享年92岁。





消息称，佛利曼的儿子约书亚(Joshua)表示，他的母亲8日在维吉尼亚州过世。据悉，佛利曼已长期疾病缠身，但最近又感染肺炎，使得病情加重恶化，终至不治。



佛利曼在1924年出生于奥地利，1938年为逃离希特勒和德国纳粹的魔掌，与两个妹妹先被送来美国；但父母亲最后仍来不及逃出。

20世纪最经典照片之一"胜利之吻"的女主角辞世



哈通社阿斯塔纳9月11日电 据联合早报网消息，美国在二次世界大战结束后，一名海军士兵在纽约时报广场拥抱和亲吻一名素未谋面护士，而被摄影记者意外拍下的"胜利之吻"经典照片，其中的女主角格芮塔 佛利曼(Greta Zimmer Friedman)，已在日前辞世，享年92岁。



消息称，佛利曼的儿子约书亚(Joshua)表示，他的母亲8日在维吉尼亚州过世。据悉，佛利曼已长期疾病缠身，但最近又感染肺炎，使得病情加重恶化，终至不治。



佛利曼在1924年出生于奥地利，1938年为逃离希特勒和德国纳粹的魔掌，与两个妹妹先被送来美国；但父母亲最后仍来不及逃出。