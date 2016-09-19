世界上最神奇的20处奇观

印度洋岛国毛里求斯的水下漩涡，感觉像是世界的边缘，庞大的漩涡似乎要把整个印度洋给吞噬了



宇航员从太空看到的极光，绚丽的极光在北极上空形成了圆圈，地球仿佛带上了美丽的皇冠。





非洲西南部国家纳米比亚的"死亡之谷"，热带沙漠气候区基本上寸草不生，那些干枯的树枝与漫天遍野的沙漠，"此景只应画中有"。





西欧葡萄牙的"地球破洞"，偌大的黑洞深不见底，源源不断的河水被吞没。





天空中出现了"三个太阳"，其实这是一种天气现象--"幻日"，朝阳或者夕阳经过大气中的六角冰晶折射后出现的，两边的太阳是中间的折射形成的。





雪山之上出现了诡异的云团，一层层的云笼罩着雪山之峰，它是由于垂直于地面的风形成的。





美国亚利桑那州的"雅丹地貌"，"雅丹地貌"是由于风沙的长期侵蚀形成的，红色的石头真的很梦幻。





一个冲浪手在海洋上乘风破浪，这时他的背后却有一只庞大的鲸鱼也在浪花中。





墨西哥巴扎加利福尼亚州的沙漠，河流在白色的地表上流淌，逐渐在沙漠中干涸，画出树一般的形状。





西雅图塔科马国际机场一架客机被雷电击中。





NASA宇航员在太空中拍的台风，台风中心有一个巨大的漩涡，将周围的气流全部吸进去。





北极光绚丽多彩吸引无数人慕名前往，摄影师在冰岛拍的北极光。





俄罗斯库页岛的"地球之眼"，普加切夫斯基泥火山位于东北亚地区，泥火山喷发的时候带着气体和土一起喷发，冷却后的样子像极了人的眼珠。





世界上最大的玻利维亚盐沼泽，盐蒸发后干涸下来凝结在地面上，留下了一望无际的几何图形，犹如进入了一个外星球。





乘客在飞机上偶然拍到的下雨，只有云朵笼罩的一块地方才下雨，其他的地方都是晴天。





加利福尼亚州的"火瀑布"，"火瀑布"从六百多米的悬崖之上奔流而下，其实它只是由于夕阳的折射而形成的视觉错觉。





星星和月亮岛，这个岛位于夏威夷MAUI &KAHOOLAW附近。





这棵树的土壤已经全部被海浪掏空了，但是它依然坚强的凭借树根长在海岸上，大自然的力量很强大，但是生命的力量更强大。





东南亚的棉兰老岛上的一种彩虹桉树，树干的颜色犹如彩虹一样绚丽多彩，仿佛走进了童话世界。





澳洲南威尔士杰维斯海湾神奇的荧光海滩，每当夜幕降临"夜光海藻"就会随着潮水飘上海岸，这里被称为世界上最美的海洋。



来源：界面