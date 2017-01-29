马来西亚沙巴州游览快艇失联　载有20余中国游客

哈通社阿斯塔纳--据BBC报道，马来西亚沙巴州一艘载有20多名中国游客的游览快艇失去联系，军方与海事当局正在搜索。

中国驻哥打基纳巴卢（亚庇）总领事馆星期天（1月29日；农历大年初二）通报称，游船星期六（28日；农历大年初一）从亚庇市前往沙巴著名旅游景点环滩岛（Pulau Mengalum）途中失去联系。



马来西亚海事执法机构（MMEA）说，游船总共载有31人，其中28人为中国人，其余为船员。船只属双体船，星期六深夜曾发出求救信号。大马海军与空军均已加入搜索，但现场天气恶劣，影响进度。



一名中方领馆职员接听BBC中文网电话查询时说，目前尚未核实船上所有人员的国籍，也没能说明当中有否包括香港、澳门和台湾居民。中国驻亚庇总领事已前往临时搜救指挥点了解情况。



中国国家旅游局则指示驻新加坡办事处跟进，并排查旅客信息。





官方马新社中文网称，快艇早于星期六09:00（格林尼治标准时间01:00）从亚庇丹绒亚路码头出发，迟迟未抵达环滩岛。



MMEA在一份声明中说，海警部门是在星期六21:50接警，随即开始搜索。目前设定的搜索范围达400平方海里（1371平方公里）。

中国驻亚庇使馆曾于12月底发文提醒说，1月份沙巴、纳闽地区地区海域风多浪大，呼吁中国游客于元旦、春节赴东马来西亚旅游期间，按照旅行社建议安排水上游玩项目。



去年5月，沙巴州灯火楼附近一艘载客快艇失踪，45岁中国籍香港居民兼度假村东主林伟贤、一对30岁西班牙情侣和一名23岁度假村员工在海上漂浮多天后获救。

据报道，四人凭食用飞到小艇上的活鱼和蒸馏海水饮用维生，最终被越南渔船救起。