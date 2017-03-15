仅用20秒窃走貂皮大衣 美女小偷手段高明

哈通社阿斯塔纳 -- 昨日，阿斯塔纳警方在ins主页上发布一美女小偷盗窃阿斯塔纳"可汗大帐" 购物中心一家商铺貂皮大衣的一段视频。视频发布后，引起网友关注。很多网友都对这名"身手不凡"的女贼惊叹不已，称其盗窃手段极为高明。也有不少网友认为女贼是一名专业小偷。

行窃通常都是在暗地里进行，但这名女贼却敢在"可汗大帐" 购物中心大摇大摆地犯案。她藏秘赃物的方法也很特别--先是把价值170万坚戈的貂皮大衣放在隐蔽之处，等人群疏散时再将赃物提在手上，便如自身携带般大摇大摆地走出店铺。女贼的整个行窃过程仅用了20秒，而旁人却根本觉察不出她偷了东西。事后，当店铺工作人员观看监控视频时，惊叹女贼胆子实在太大，丝毫没有露出半点紧张神态，让人根本无法怀疑她是一名窃贼。



警方已公布监控视频片段，希望市民提供线索。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】