哈20多家 生产商将参展乌鲁木齐亚欧商品贸易博览会

哈通社北京 -- 共有20多家哈萨克斯坦生产商计划参展今年8月24-28日期间在新疆乌鲁木齐举行的2017（中国）亚欧商品贸易博览会。

KAZNEX INVEST出口和投资股份公司驻中国代表胡阿尼什·阿曼泰在接受哈通社记者采访时表示："我国食品、化工、建筑、医药和其他一些领域的国产产品将在乌鲁木齐举行的第二届亚欧商品贸易博览会上展出。目前已确定20多家哈萨克斯坦生产商将同中方商贸企业代表举行B2B会谈。"

此外，KAZNEX INVEST公司还计划出资协助哈萨克斯坦食品生产商参展"2017年国际食品展览会"（6月16-18日）和"2017亚洲（上海）国际进口食品博览会"（8月30日-9月1日）。

新疆维吾尔自治区人民政府党组成员黄三平表示，亚欧商品贸易博览会的主要目的是通过落实"一带一路"战略，进一步推动丝绸之路经济带沿线国家的经贸关系。



（中国）亚欧商品贸易博览会每两年举办一届，首届博览会于2015年举办。此外，已举办五届的中国-亚欧博览会自2014年起按照"一会一展"模式在逢双年举办。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆 审校：金桥】