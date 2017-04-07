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    前苏联火箭荒废20多年 助推器还能用

    15:31, 07 四月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 近日，英国《每日邮报》曝光了一组前苏联火箭基地的照片，照片中的前苏联航天器被废弃多年，这个基地也显得破败不堪。

    据悉，前苏联当时是想造运载火箭，而且是为了与美国对抗的产物。可是，这个项目最终以失败而告终，这个火箭基地也无人问津。

    这个基地位于哈萨克斯坦的拜科努尔，图片由摄影师Ralph Mirebs拍摄。在1970年代末，前苏联开始研发一种称之为"Energia"的超重火箭。但是，让人没想到的是，这个项目还是胎死腹中。

     

    该项目的制定始于1976年，该运载火箭的航天器可以重复使用。但在1988年的无人航天飞行之后，该计划在1993年苏联解体后被废止。

     

    自1991年以来，"Energia"已被遗弃在这里。"Energia"的重量为240万千克，由超轻金属制成。除此之外，"Energia"火箭还可以携带100吨重的物品进入轨道。

     

    这座巨型机库实际上是一个装配综合体，该结构由钢筋制成，高132米，宽62米，是拜科努尔航天发射场最大的建筑。

     

    去年8月，俄罗斯媒体报道，"Energia"的助推器可以在2030年计划的太空任务中重复使用。项目负责人Vladimir Solntsev说："这将使我们节省更多时间和金钱，我敢肯定，我们可以用这种方式在大约五到七年的时间里建出重型火箭。"

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 历史 航天 前苏联 黄金储备
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