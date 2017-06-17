巴西矿工寻获价值20亿元绿宝石

哈通社阿斯塔纳 -- 据英国《每日邮报》报道，巴西一名矿工在采矿场意外发现了一块裹满绿宝石晶体、价值可能高达2.38亿英镑（约合20.7亿元人民币）的巨型矿石。由于害怕因此被绑架、勒索和抢劫，他不仅为这个宝贝安排了严密的安保防护，还不断给它"搬家"。

据悉，这块矿石体积巨大，高约4.3英尺（1.3米），重达360公斤，包裹着18万克拉绿宝石晶体。一个月前，一名50岁的矿工在巴西东北部巴伊亚州盛产宝石的卡纳伊巴矿中发现了它。出于安全考虑，他选择"隐姓埋名"，其名字的首字母缩写是FG。

据FG透露，这块矿石需要动用一辆铲车才能抬起来，而且其中的晶体品质极高；全球仅有两块所含晶体密度如此之高的巨型矿石，另外一块的绿宝石品质没有这么好。



由于这块矿石价值连城，因此FG非常谨慎。他表示，在巴西抢劫案时有发生，犯罪团伙不仅持有重型武器，还会使用炸药抢劫银行，所以他不会透露任何有关矿石下落的信息。"我只能告诉大家，宝石在武装警卫的看守下，辗转于各个安全地点。我可不会拿家人的性命做赌注，把宝石存放在人们能找到的地方。"

最近，FG已经办完了对宝石所有权的法律文件，并且联络了来自欧洲、阿联酋、美国等地有兴趣的买家，准备将其出售。