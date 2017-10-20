20年前的今天阿克莫拉被宣布为哈萨克斯坦首都

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 - 1997年10月20日，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，宣布将哈萨克斯坦共和国首都迁移至阿克莫拉市。

在总统令公布后的1997年11月8日，哈萨克斯坦共和国国家象征--国旗、国徽和总统旗抵达阿克莫拉。



一个月后，在纳扎尔巴耶夫总统参与下的议会和政府联合会议举行。在此次会议上，纳扎尔巴耶夫总统正式宣布哈萨克斯坦共和国首都确立为阿克莫拉市。



1998年5月6日，根据纳扎尔巴耶夫总统的总统令，阿克莫拉市更名为阿斯塔纳市。5月10日，阿斯塔纳举行了庆祝首都迁移的仪式。



自那之后，经过近20年的建设，阿斯塔纳成为了世界上最知名和最美丽的城市之一。



来自全国东西南北的哈萨克斯坦人民，令这座城市不断成长，人口规模不断提升。2016年，市政府宣布阿斯塔纳市第100万居民诞生。



如今的阿斯塔纳，已经成为了连接欧洲与亚洲的枢纽城市。



随着国际影响力的提升，2017年，阿斯塔纳世博会成功的在这座城市举行。



阿斯塔纳--是独立自主的哈萨克斯坦最佳的象征。



在新千年中，哈萨克斯坦的首都将持续走向新的辉煌。



【编译：木合塔尔·木拉提】