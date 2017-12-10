阿斯塔纳成为共和国首都已满20周年

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 距今整整20年前的1997年12月10日，根据纳扎尔巴耶夫总统同年10月签署的总统令，阿克莫拉市正式取代阿拉木图，成为哈萨克斯坦共和国首都。

将历史的时钟稍微往后拨回一段距离，1994年7月6日，也是在纳扎尔巴耶夫总统倡议下，哈萨克斯坦最高议会通过迁都决议，并成立迁都委员会。



1998年5月6日，阿克莫拉更名为阿斯塔纳，并于6月10日举行了盛大的新首都正式落成典礼。



此后，12月10日这一天，便成为了哈萨克斯坦历史上重要的日子。



作为年轻首都的阿斯塔纳在短时间内成为了一座现代化特大城市以及国家和社会飞速发展的各领域，包括政治社会、经济、科学以及文化中心。



20年里，首都阿斯塔纳成为了使全世界另眼相看的美丽城市，并且还形成了讨论国际重大议题、经济、宗教间磋商的平台。



对于国家来说，这些年成为了人民生活质量和水平发生改变、一体化举措初步落实、加强地缘政治地位重要性、经济带来新动力的历史阶段。



"独立真正意义 - 自由编写属于自己的历史新篇章。独立将为我们寻找新的道路带来机遇，而阿斯塔纳则让我们找到了那条寻找的路。如今阿斯塔纳不仅是我们决定新战略的政治中心，还是凝聚民族精神的精神文明之都。"纳扎尔巴耶夫总统曾说道。



【编译：木合塔尔·木拉提】