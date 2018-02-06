外交部：新一轮阿斯塔纳叙利亚问题和谈或将于本月20日举行

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 - 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫称，旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳和平会议新一轮会谈预计将于2018年2月20日在阿斯塔纳举行。

在6日政府工作会议结束后面对记者采访时，外长说："根据阿斯塔纳和平进程担保国家代表提供的信息，各方代表正在进行新一轮阿斯塔纳和谈的相关筹备工作。预计，新一轮会谈将在本月20日举行。不过这一信息，需要得到担保国方面的证实。"



根据此前报道，第八轮叙利亚问题和平会议于12月21-22日在阿斯塔纳举行。



在第八轮会谈中，叙利亚停火机制担保国俄罗斯、伊朗和土耳其通过了联合声明。声明强调，各方决定将继续进行反恐合作，以"完全和彻底地消灭‘伊斯兰国'、‘征服沙姆阵线'等联合国安理会所定义的国际恐怖主义组织，防止来自这些组织的恐怖分子流散至其他国家和地区"。



作为目前目前政治解决叙利亚危机的主要对话平台之一，由哈萨克斯坦承办的阿斯塔纳和谈一直备受关注。和谈目标是要在叙利亚政府和反政府武装之间实现永久停火，为政治谈判创造条件。



【编译：木合塔尔·木拉提】