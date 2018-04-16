阿斯塔纳20周年：广播电台选拔赛报名开始

哈通社/阿斯塔纳/4月16日-据文化和体育部消息，我国文化和体育部以及哈萨克斯坦广播电视总公司将一同推出以"总统与首都"为主题的广播电台选拔赛。

据悉，该比赛在阿斯塔纳20周年庆典框架内推出。旨在展示阿斯塔纳的发展、国际地位，以及总统的工作成果，并通过该比赛培养年青一代的爱国主义情感。



消息称，比赛将用国语进行。参赛者需发送以"美丽首都"和"智慧总统"为主题的两首诗。每首诗不得超过10行。参赛者年龄要求在18-35岁之间。节目作品由专门的评委评分，优秀作品将在电台节目中被朗诵。



此外，该节目将作为特别报道在哈萨克斯坦广播电台中播出。播出频率为每星期一次，时长10分钟。



参赛者可发送作品至radio.mushaira@gmail.com。报名时间为4月16日-5月16日。比赛结果将于阿斯塔纳日公布。此外，评委将挑选出最优秀的5个作品作为获胜作品。



根据比赛结果，获奖者将获得奖金以及相关证书。 第一名可获得50万坚戈、第二名（2人）可获得30万奖金、第三名（2人）可获得20万奖金。颁奖典礼晚会将在哈萨克斯坦中央音乐厅举行。



【编译：达娜】