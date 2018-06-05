各国驻哈外交使节将在首都20周年之际举行慈善演出

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 -- 各国外交使节将于阿斯塔纳20周年之际举行"Happy Birthday, Astana!"慈善演出。

马其顿驻哈萨克斯坦特命全权大使伊利亚·普萨勒提若夫5日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上作出上述表示。

马其顿驻哈大使指出，希望为哈萨克斯坦首都20周年之际举行的庆典做出贡献，许多大使和外交官们空闲时间都会接触音乐，因此想到让各国外交馆们进行才艺表演。

据了解，普萨勒提若夫以三种语言写了一首歌"Happy Birthday, Astana!"，这首歌有望于庆典框架下举行的慈善演出中与观众见面。

他还说:"我曾多次为马其顿本地歌手们写歌。因此，我希望为阿斯塔纳留下一个深刻的回忆。我的任期也将于今年10月结束，因此这也是与阿斯塔纳的道别曲。"

普萨勒提若夫表示，心底流露出了与阿斯塔纳之间感情和感激之情。因此，以最快的速度在1-2内写出了这首歌。歌中，将阿斯塔纳比喻成了一位20岁女子。相信歌曲能够得到哈萨克斯坦群众们的认可。

值得一提的是，"Happy Birthday, Astana!"慈善演出将于6日晚19点在哈萨克媒体中心演出大厅举行。

【翻译：冰山】