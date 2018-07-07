阿斯塔纳20周年庆典活动在纽约举行

哈通社/纽约/7月7日-据总统府新闻局消息，阿斯塔纳20周年庆典活动在位于纽约的联合国总部举行。

联合国各机构负责人、联合国会员国代表、国际组织代表、位于纽约的联合国非政府组织代表以及记者等人员参加了此次活动。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马若夫在开幕式致辞中介绍了阿斯塔纳的历史、现代发展及其在国际舞台中的地位。他表示，阿斯塔纳取得的成就与纳扎尔巴耶夫总统卓越的领导力不可分割。作为世界上最年轻的首都之一，阿斯塔纳在短短20年里，已成为在科学、教育、文化和艺术领域中拥有高水平的国际性平台。

联合国副秘书长、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表费基塔莫埃洛拉•乌托伊卡马努也对阿斯塔纳成立20周年表示祝贺。他表示，阿斯塔纳是希望和成功的象征。

"我记得哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫曾说过一句话：阿斯塔纳是哈萨克斯坦现代化的象征，是哈萨克人民的创造力，是他们对未来抱有的信心。"乌托伊卡马努说。

联合国政治事务副秘书长罗斯玛丽•迪卡洛表示，阿斯塔纳是一个充满活力的大都市。

"哈萨克斯坦人民将为阿斯塔纳、哈萨克斯坦在联合国安理会中的贡献以及在国际舞台上的地位感到骄傲和自豪。"她说。

最后，出席嘉宾们还欣赏了短片《阿斯塔纳-和平之城》，以及由哈萨克斯坦首任总统基金会组织的《阿斯塔纳的一天》阿斯塔纳20周年纪念展。

【编译：达娜】