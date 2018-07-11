哈萨克斯坦和俄罗斯永久友好宣言签署已满20周年

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，在《哈萨克斯坦和俄罗斯面向21世纪的永久友好和联盟宣言》签署20周年之际，两国外交部互致贺函表示祝贺，强调对不断加深两国人民友谊和推进双方多边合作发展充满信心。

哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫指出，《宣言》的签署明确了哈萨克斯坦和俄罗斯之间的联盟性质，为双方合作发展创造了诸多有利条件，推动两国关系成为了合作典范。



外长强调："在过去的一段时间里，《宣言》成为了两国战略伙伴关系的坚实基础，如今，哈俄两国之间的关系正在蓬勃发展，各领域合作不断深化。"



俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫则强调指出，对《宣言》主旨的落实，为哈俄两国关系的稳定发展，推进双方联盟和战略伙伴关系进入新的阶段提供了重要保障。



在贺函中，俄罗斯外长说："在当前复杂的国际形势下，《宣言》提供了在最大程度上找到符合两国利益的解决方案。"



1998年7月6日，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统鲍里斯•叶利钦签署《面向21世纪的永久友好和联盟宣言》，宣布两国基于"国家安全、政治稳定、民族友好和两国的繁荣"而保持永久的友谊。



2018年7月6日，俄罗斯著名报刊《俄罗斯报》全文刊载了哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫为祝贺两国《面向21世纪的永久友好和联盟宣言》签署20周年而发表的署名文章。文章中，哈萨克斯坦外长对《宣言》的作用做出了高度评价，并指出哈萨克斯坦与俄罗斯之间的友好关系在后苏联空间中堪称典范。



【编译：木合塔尔·木拉提】