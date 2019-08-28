哈萨克斯坦将批准与全面禁止核武器条约有关的20份文件

哈通社/努尔-苏丹/8月28日– 旨在促进无核武器区合作的国际研讨会28日在哈萨克斯坦外交部大楼内正式举行。

在会议开幕式上，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫发表致辞。

他说：«今天我想特别的向联合国裁军事务厅致以特别的谢意。在事务厅的积极支持与合作下，旨在加强无核武器区合作以及建立协商机制的此次国际研讨会，得以于今天举行。当然，8月29日，对于哈萨克斯坦人民而言是一个具有重要历史意义的日子。距今28年前的这一天，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了关闭塞梅核试验基地的总统令。所以说，今天的这次会议，同样有着象征意义。»

副部长指出，哈萨克斯坦作为国际无核化运动的领导者之一，始终坚定的支持国际无核武器区范围的不断扩大。

«对我而言，在8月29日正式宣布对我国批准禁止核武器条约具有重要意义的20份文件的通过，是一份巨大的荣誉。多年以来，哈萨克斯坦一直支持限制核武器扩散的倡议，并与合作伙伴们开展了紧密的合作。»他说。

此次无核武器区国际研讨会为期两天，由哈萨克斯坦外交部与联合国裁军事务厅联合主办，所有现有的无核武器区国家（拉丁美洲、非洲、南太平洋、中亚、东南亚区域）以及作为特别代表参会的蒙古国，此外还包括国际原子能机构和全面禁止核试验条约组织的代表均将出席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】