经合组织：上半年全球外国直接投资规模下滑20%

哈通社/努尔苏丹/10月30日 -- 经合组织发布数据显示，2019年上半年，全球外国直接投资（FDI）总规模为5720亿美元，较上年同期下降20%。

其中，一季度为3610亿美元，同比下降5%；二季度为2110亿美元，同比下降42%。

外国直接投资下滑的主要原因是荷兰、美国、英国引资规模萎缩，以及比利时、爱尔兰等国资金外流。

投资萎缩趋势一定程度上反映了中美经贸关系存在的不确定性。2019年上半年，经合组织国家吸引外国直接投资同比大幅下跌43%；G20国家吸引外国直接投资同比下降8%。

非经合组织成员的G20国家吸引外国直接投资则上升21%。

欧盟国家吸引外国直接投资同比下降62%。2019年上半年，外国直接投资主要来源国依次为日本（1370亿美元）、美国（690亿美元）、德国（670亿美元）、英国（560亿美元）和中国（470亿美元）；外国直接投资主要目的国依次为美国（1510亿美元）、中国（820亿美元）、法国（330亿美元）、巴西（280亿美元）和印度（270亿美元）。

统计期内，由于中国企业减少投资和出售资产，导致中国对美直接投资从2016年下半年的峰值（160亿美元）跌至不足12亿美元。