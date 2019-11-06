联合国：全球20%的青少年患有精神疾病

哈通社/努尔苏丹/11月6日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会和世界卫生组织6日表示，世界各地儿童和青年的自残率、自杀率和焦虑比率高得惊人， 人们需要紧急和创新的策略来预防、发现并在需要时在早期采取治疗手段。

最新数据显示，一半的精神疾病始于14岁之前。全球高达20%的青少年患有精神疾病。自杀是全球15-19岁人群的第二大死因。中低收入国家约有15%的青少年有过自杀念头。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔表示，世界各地太多的儿童和年轻人，无论贫富，都面临着心理健康问题。这场迫在眉睫的危机没有国界。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，很少有孩子能够接触到教会他们如何控制困难情绪的课程。很少有患有精神疾病的儿童能够获得他们需要的服务，这一点必须改变。

卫生组织和儿基会指出，精神疾病所造成的负担不仅仅涉及个人，同时也会对社会和经济层面产生影响。然而，在全球和国家卫生规划中，儿童和青少年心理健康往往遭到忽视。

为了共同推动将儿童和青少年精神疾病置于全球卫生议程的更高位置，儿童基金会和世卫组织将于11月7日至9日在意大利佛罗伦萨共同主办首次关于这一主题的会议。这次会议旨在强调21世纪影响儿童和年轻人的主要问题。作为纪念《儿童权利公约》通过30周年庆祝活动的一部分，会议将吸引大批学者、科学家、政府、慈善家、企业、民间社会和青年人参与讨论。

会议将着眼于促进儿童和年轻人心理健康所需的资源、伙伴关系、服务、政治承诺和公共支持。会议将审查科学和实践的基本原理和结果，包括幼儿阶段、儿童中期和青春期的生命早期的大脑健康的最新证据。它将考虑需要解决的数据差距以及已经取得成功的方案。它还将探寻精神疾病在不同年龄和地理区域的总体流行程度、原因和促成因素，以及预防和治疗疾病和促进健康思维的方案。