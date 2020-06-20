20日哈国多地实施强化隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 今日起（20日）哈萨克斯坦多个主要城市和地区将重新恢复强化的隔离限行措施。

根据哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会决议，自2020年6月20日起，将实施以下附加限制措施：

一.在努尔苏丹市、阿拉木图市、卡拉干达市、奇姆肯特市、巴甫洛达尔市、埃基巴斯图兹等城市：

·暂停商业娱乐中心、商场、连锁店、封闭式食品和其他商品集市的营业；

·允许公共餐饮场所的室外在保持社交距离的前提下进行营业；

·限制公共交通工具通行；

·公共休闲娱乐场所：公园、广场、河边步行道等场所都将暂停开放；

·健身场所暂停营业；

·限制年龄超过65岁的老人外出活动。

二.所有居民人数超过5万人的城镇：

·公共休闲娱乐场所：公园、广场、河边步行道等场所都将暂停开放；

·限制年龄超过65岁的老人外出活动。

三.根据各地首席卫生医师的命令， 将限制 努尔苏丹、阿拉木图、卡拉干达、奇姆肯特、巴甫洛达尔和埃基巴斯图兹的居民前往城市附近的旅游、度假场所。同时，上述旅游、度假场所需严格执行保持社交距离的要求。





政府总理同时要求各地政府在短时间内确保以下任务的落实：

·通过增加新冠肺炎核酸检测实验室数量，提升新冠肺炎核算检测能力，保障民众的检测需求；

·增加医院的传染病床位和防疫场所数量；

·利用一切可用资源，保障患者的CT扫描需求；

·保障急救人员能在紧急情况下及时达到指定位置；

·为居家隔离人员提供高效远程服务；

·做好防疫宣传工作。





根据此前的报道，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明18日主持召开旨在防止新冠肺炎疫情在哈萨克斯坦境内传播的新冠疫情防控跨部门联合委员会会议。

会议根据国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，对稳定国内疫情形势辅助措施进行了讨论。



