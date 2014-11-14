“博拉沙克”项目实施21年来共提供1万多奖学金名额

哈通社阿斯塔纳11月14日电，BARCEF-2014 教育论坛今日在阿斯塔纳召开。教育和科学部部长阿斯兰•萨林日波夫、外交部副部长叶尔江•阿舍克巴耶夫、纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫、国外知名大学代表以及"博拉沙克"奖学金项目学员参加论坛。

教育和科学部国际计划中心负责人格尼•纳格梅托夫在论坛上表示，"博拉沙克"国际奖学金项目为哈萨克斯坦培养了众多优秀人才。

纳格梅托夫说："‘博拉沙克'项目实施21年来，共提供了10902名奖学金名额，其中7千名奖学金学员已完成学业，在各行各业为国家发展献力。他们中40%为工程技术人才。目前，‘博拉沙克'学员在全球30多个国家的知名大学接受教育。在去年的论坛上，纳扎尔巴耶夫总统亲自为第1万个奖学金获得者授予证书。"

纳格梅托夫表示，专业技术人员是实现工业创新发展规划和"光明大道"新经济计划的人才资源基础和强劲驱动力。"目前，共有2500名‘博拉沙克'学员在国外接受教育。其中1000人就读于科技技术专业。根据计划，未来3年还将有3500名‘博拉沙克'专业技术人才填补我国劳动力市场，"他说。（编译：吴然）