长江水道沉船事故确认21人死1失踪

通社阿斯塔纳1月哈17日电，中国媒体报道，江苏福北水道近日发生的沉船事故已确认造成21人死亡，另有3人获救、1人失踪。目前，搜救人员仍在全力搜救这名失踪者。

新华社说，上午6时左右，经过近40小时的搜救打捞，在长江江苏靖江段沉没的"皖神舟67"船在离岸一两百米处被扶正。

中新网引述江苏海事局消息说，"‘皖神舟67'轮在未按照规定向主管机关办理试航报备手续、也未按规定报告船舶动态的情况下，擅自航行进行试航。在进行全回转试验时，因操作不当，造成船舶瞬间倾覆、沉没"。 据报道，周六6时半，沉船整体打捞出水，救助人员立即对沉船进行抽水排水，搜救人员进入船舱搜寻清理失踪人员。 11时，在事故拖轮的驾驶舱及其附近区域发现19名遇难者遗体，在事发水域搜寻打捞2名遇难者遗体。 沉船事故发生在周四（15日）下午3点40分左右，当时安徽蚌埠市神舟机械有限公司新造拖船"皖神舟67"轮在长江福姜沙北水道试航过程中翻扣沉没。 试航时船上25人全部为男性。事故造成25人落水，其中3人获救，22人失踪。 事故发生后，现场救助船只成功救起2名落水人员。周五凌晨5时36分，又成功救起1名受困于沉船内的遇险人员。 失踪者包括8名外籍人士，其中包括4名新加坡人、1名印尼人、1名马来西亚人、1名印度人、1名日本人。 事故发生后，江苏海事局已经成立了事故调查组对事件展开调查。