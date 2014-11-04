联合国"最全面"气候变化报告警告：2100年前必须零排放

根据联合国最新的一份重要报告，全球变暖问题形势严峻。

联合国政府间气候变化专门委员会11月2日发布报告，以超乎寻常的强烈用词警告，全球必须在2100年之前把温室气体排放减少到零，否则恐将引发生态和社会灾难。报告称，气候变化汇集的风险如此巨大，如果温室气体继续以失控的速度排放，有可能会让几代人在消除贫困和饥饿上取得的进步停滞甚至逆转。

这是联合国气候变迁问题专家小组自2008年成立以来就全球气候变化提出的第五个研究报告，也是最为完整的一个评估报告。

气候变化已不再是一个遥远的威胁

在哥本哈根发表的这份综合报告归纳了800多名科学人员13个月来的研究结果。报告说，这些研究成果是迄今为止对气候变化进行的最全面的评估。

这份175页的报告的一个核心结论是，气候变化已不再是一个遥远的、未来的威胁，而是已经可以在世界各地感受到。

报告警告说，人类正在改变地球的气候体系。全球变暖导致目前更加频繁地出现极端高温、暴雨及海洋酸化和海平面的升高，造成的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等三种主要的温室气体，目前已达到80万年以来的最高浓度。

政府间气候变化专门委员会共同主席托马斯•斯托克尔说，"我们经过评估发现，气候和海洋都在变暖，雪原和冰帽在融化，海平面在上升，二氧化碳浓度已经上升到80万年来前所未有的水平。"

报告指，在1880至2012年间，地表的平均温度上升了0.85摄氏度，而由1901至2010年间，全球的海平面高度共升高了19厘米。

政府间气候变化专门委员会是由世界各国政府任命的人组成的科学机构，其作用是给各国政府就全球气候变暖的原因和影响以及可能的解决方案出主意。

可能造成严重、普遍和不可逆转的影响

委员会表示，各国政府要想实现他们自己表述的限制地球温度上升的目标，即温度上升不超过工业化前水平的两摄氏度，就必须把燃烧更多化石燃料的排放总量限制在1万亿吨二氧化碳左右。

按照目前的增长速度，这个排放总量很可能在大约30年内用完。然而，能源公司已经找到的煤炭和石油储量相当于这个上限的几倍，而且他们每年还在花约6000亿美元（约合3.7万亿元人民币）寻找更多的储量。电力公司和石油企业仍在建设燃煤电厂和炼油厂，政府为化石燃料的消费还另外提供6000亿美元的直接补贴。

报告发现，与此相比，全世界每年花在减少排放或用其他方式应对气候变化上的钱不到4000亿美元。这个总数不及一家美国石油公司、埃克森美孚公司一年的营业收入。

政府间气候变化问题专家小组主席拉金得拉•帕卓里表示，将地球升温控制在2摄氏度以下我们"仍有时间，但时间所剩无几"。他警告如果全球变暖的趋势持续，2100年地表温度将比工业化前升高4摄氏度，将导致格陵兰庞大冰原融化、海面上升、沿海地区被淹等难以挽回的后果。

委员会调查发现，不减少温室气体排放会给社会带来各种威胁，包括粮食短缺，难民危机，大城市和整个岛国被洪水淹没，动植物物种大灭绝，以及气候极大幅度的变化，以至于在一年中最热的时候人们外出工作或玩耍可能会有危险。

报告宣布，"温室气体的继续排放将导致进一步变暖，将让气候系统所有组成部分发生持久性的变化，增加给人类和生态系统制造严重、普遍和不可逆转的影响的可能性。"

报告提出，为达到维持地表温度升高不超过2摄氏度的目标，在2010至2050年间，全球排放量应该减少40%至70%，到2100年前要下降到"接近零或更低"。

报告还说，只有通过国际合作才能解决气候变化问题。

将作为200个国家的主要参考文献

联合国秘书长潘基文出席了当天的发布仪式，潘基文说，"科学已经晓谕。其信息毫不含糊。领导者必须采取行动。时间并不对我们有利。"

目前，还没有迹象表明各国领导人愿意讨论如何在国家间分配1万亿吨的排放总量。与此相反，各国正在采取行动达成一项相对弱的协议，基本上让各国自行决定为限制全球变暖做出多少努力，而且就连这个协议也只是在2020年才会生效。

"如果他们选择不讨论碳排放总量，他们等于选择不解决气候变化问题。"帮助起草新报告的英国牛津大学科学家迈尔斯•R•艾伦说。"他们干脆不用去开这些会议。"

据悉，该报告获得超过120个国家政府的批淮授权，将作为200个国家的主要参考文献，也将成为2015年巴黎气候峰会的重要依据。巴黎气候峰会将面临通过全球对抗气候变暖协议的艰巨任务。

主办国法国外长法比尤斯和环境部长罗雅尔2日共同呼吁，立即全面采取行动，对抗人类在生态、食品安全及健康方面所受到的巨大威胁。

美国国务卿克里在联合国报告发布后也表示，忽视气候科学，将危及未来后代子孙。非政府组织也纷纷就联合国的环境报告作出反应，包括绿色和平组织、世界自然基金（WWF）等提出尽快放弃使用煤炭、石油等远古化石燃料做为能源，提出使用可再生能源是实现减排最快捷、最清洁的途径。

"我们已看到许多国家的政府在实现全面减排措施上一拖、又拖、再拖。"普林斯顿大学的气候科学家和新报告的主要作者迈克尔•奥本海默对纽约时报表示，"所以，需要很大运气的前景日益逼近。在我看来，那是把地球的命运绑在一根很细的救命稻草上。"



文章来源：澎湃新闻社